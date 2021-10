Olgiate Comasco

Scontro tra un'auto e una moto in via Milano, a Olgiate Comasco.

Scontro in via Milano, un ferito

I soccorsi sono stati allertati pochi minuti prima della 14, nella zona alta in via Milano. A quanto risulta una Peugeot 207, al cui volante c'era una donna, transitava scendendo da via Milano e in manovra di svolta a sinistra, per accedere a un posteggio blu. La moto, una Yamaha condotta da un giovane, saliva in direzione opposta. Nell'impatto tra i due mezzi, il motociclista è caduto a terra. Sul posto sono arrivare un'ambulanza della Croce rossa di Lurate e l'automedica, intervenute in codice rosso.

Soccorsi tempestivi

Fortunatamente, il codice dell'intervento di soccorso è stato ridimensionato a verde. Il giovane motociclista è sempre rimasto cosciente. Per i rilievi dell'incidente è intervenuta la Polizia locale di Olgiate Comasco.