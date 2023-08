Scontro tra un'automobile e una motocicletta: morto l'uomo di 42 anni.

Scontro tra un'automobile e una motocicletta: morto il centauro

Purtroppo non ce l'ha fatto l'uomo di 42 anni (non 35 come era emerso in un primo momento) che, nella tarda mattinata di oggi è stato coinvolto in un gravissimo incidente in via Campagnola, sul confine tra Fino Mornasco e Cadorago. Troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto con il veicolo, che procedeva nel senso opposto di marcia. A nulla è valso il trasporto d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il 42enne, Simone Salvati, è arrivato già morto.

L'incidente

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima di mezzogiorno. Al vaglio delle Forze dell'ordine la dinamica, che ha visto coinvolte una motocicletta e una Fiat Panda. Sul posto sono arrivati, oltre ai mezzi di soccorso, anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, la Polizia di Fino Mornasco, Cadorago e Cassina Rizzardi.