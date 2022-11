Scooter contro auto, grave un uomo di 77 anni.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 di oggi, giovedì 24 novembre, lungo la Lomazzo-Bizzarone, in territorio di Olgiate Comasco. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, un uomo di 77 anni stava viaggiando a bordo di uno scooter Scarabeo quando, per cause ancora da chiarire, ha tamponato l'autovettura che lo precedeva, una Dacia Sandero. Violento l'impatto, tanto che i soccorsi sono arrivati sul posto in codice rosso. Lo scooterista, così come l'auto, viaggiavano in direzione della rotonda del "Brico" e l'impatto è avvenuto all'altezza dell'azienda florovivaistica "L'Orchidea".

In volo anche l'elisoccorso

Vista la gravità della situazione si è alzato in volo, da Villa Guardia, anche l'elisoccorso. Sul posto un'ambulanza della Sos di Olgiate, la Polizia locale di Olgiate Comasco, la Polizia locale di Terre di Frontiera, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale che, in questo momento, sta effettuando i rilievi di rito. I sanitari hanno immediatamente soccorso lo scooterista che è stato poi trasportato, sempre in codice rosso (massima gravità), all'ospedale con l'ambulanza.

Traffico paralizzato

Attualmente, risulta bloccata la corsia della Lomazzo-Bizzarone in direzione Olgiate Comasco. Da segnalare anche code lungo la Sp 19 e in via Tarchini.