Scoperti altri bivacchi della droga

Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cantù, anche con l’impiego dei reparti specializzati degli Squadroni Eliportati “Cacciatori” e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, unità altamente addestrate per operare in contesti impervi e boschivi, particolarmente efficaci nel contrasto allo spaccio di droga e alle attività illecite connesse.

Gli ultimi controlli

Nei primi giorni di gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, ponendo particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela della sicurezza dei cittadini.

Nel corso di un servizio antidroga, svolto nell’area boschiva del Parco Lura, ricadente nei comuni di Guanzate e Lurago Marinone, i Carabinieri della Stazione di Appiano Gentile, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio, hanno individuato e denunciato un uomo per l’inosservanza di un provvedimento di divieto di dimora nella

provincia di Como, emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Nel medesimo contesto operativo è stato inoltre individuato e smantellato un bivacco, verosimilmente utilizzato come punto di appoggio per attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, contribuendo al ripristino della legalità e del decoro ambientale dell’area.

In giro con un machete

Sempre nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati connessi agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco, nel comune di Cassina Rizzardi, hanno fermato un giovane mentre percorreva la via in evidente stato di agitazione. Il soggetto, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un machete, di sostanza stupefacente del tipo hashish e di un bilancino di precisione. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato in stato di libertà per violazione della normativa sugli stupefacenti e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.