I militari della Stazione Carabinieri di Lurago D’Erba, coadiuvati da militari del NOR – Aliquota Radiomobile e dei dipendenti reparti della Compagnia di Cantù, nel corso del pomeriggio di ieri, giovedì 24 giugno 2021, hanno scoperto un bivacco utilizzato per lo spaccio di sostanze stupefacenti a Inverigo, rimuovendolo.

Scoperto bivacco della droga a Inverigo, in casa lo spacciatore nascondeva 20mila euro

Gli approfondimenti del caso hanno consentito di rinvenire, sotterrati all’esterno della postazione, bilancini e materiale vario per il confezionamento (il tutto posto in sequestro penale), sostanza stupefacente del tipo eroina per un peso complessivo di gr. 95 e cocaina per un peso complessivo di gr. 98, mentre il relativo bivacco è stato smantellato.

Nel corso dell'operazione, è stato sorpreso e fermato dagli operanti un soggetto magrebino, F.A., classe 1995, domiciliato a Nibionno (Lecco), regolare sul territorio nazionale, tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una perquisizione personale è stato trovato in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti: 10 grammi di eroina, 8 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, denaro contante pari a 81 euro. Dopo una perquisizione domiciliare, i militari della Stazione di Lurago D’Erba, hanno trovato 20mila euro, all’interno di un cassetto del salotto. L'uomo, arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Sono stati fatti altri controlli, nell'area d’interesse dove si è proceduto al controllo. I militari hanno fermato 12 autovetture, controllato 26 persone, di cui una sanzionata per la violazione di cui all’art. 75 DPR 309/90, sul conto di un’altra è stata avviata una proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio.