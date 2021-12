il raggiro

La donna è rimasta sotto shock.

Brutto episodio di truffa questa mattina, lunedì 6 dicembre 2021, a Figino Serenza. Un'anziana è stata derubata nelle propria casa da un finto tecnico dell'acqua.

Scoppi e nubi di fumo: un finto tecnico dell'acqua ha raggirato un'anziana di Figino scappando con l'oro

L'anziana risiede in una zona poco abitata del paese e si trovava sola in casa quando intorno alle 10 di questa mattina un giovane italiano di bella presenza, spigliato, si è presentato alla sua porta e ha suonato il campanello. Si è presentato come un tecnico dell'acqua e le ha spiegato che era stato inviato a casa sua dalla Polizia Locale di Figino. Avrebbe addirittura sottolineato alla donna che era parente di un agente della Locale del paese. In un attimo è entrato in casa e ha allarmato la donna dicendole che c'era un grave problema al suo impianto idrico che a breve sarebbe potuto scoppiare.

Paventando delle "radiazioni" richiamate dall'oro presente in casa, l'ha convinta a prenderlo tutto e tirarlo fuori. A quel punto la donna si insospettita e ha provato ad andare al telefono per chiamare il Comune ma a quel punto, forse con una scacciacani, il finto tecnico ha simulato un forte scoppio sempre dovuto a queste fantomatiche "radiazioni". Non contento, per rafforzare la sua posizione, ha chiesto alla donna di aprire l'acqua del rubinetto: subito c'è stata un'altra esplosione e una nube di fumo si è sprigionata dal rubinetto, forse per via di qualche sostanza posta dal finto tecnico che ha fatto reazione. E' bastato quell'attimo: ha preso l'oro e si è dileguato, lasciando la donna completamente sotto shock.