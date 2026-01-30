Scoppia il tubo del liquido refrigerante, due operai soccorsi in codice giallo

Infortunio sul lavoro in un’autofficina a Uggiate con Ronago, soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo due operai.

Soccorsi allertati nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 gennaio, intorno alle 15.30, per un infortunio sul lavoro avvenuto in un’autofficina in via Faloppio, a Uggiate con Ronago. Mentre due operai – rispettivamente di 25 e 38 anni – stavano lavorando a una vettura, è scoppiato il tubo del liquido refrigerante. Il 25enne e il 38enne sono stati soccorsi e trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto si sono precipitate un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco, un’ambulanza della Sos di Appiano Gentile e un’auto medica. In volo anche l’Elisoccorso, fortunatamente poi non necessario. Presenti anche i Vigili del fuoco del Comando di Como, Ats Insubria e i Carabinieri.