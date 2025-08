Scoppia la batteria: operaio ustionato

L'infortunio

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo

Un infortunio sul lavoro è accaduto questa mattina, martedì 5 agosto 2025 a Grandate: un operaio è rimasto ustionato dallo scoppio di una batteria al piombo.

L'incidente

Intorno alle 9.25 i Vigili del Fuoco di Como sono stati chiamati, su richiesta del 118, per un intervento di soccorso tecnico urgente presso la tessitura Mantero, in via Mantero a Grandate. Qui un operaio, durante la sostituzione di una batteria al piombo, è rimasto ustionato dallo scoppio della stessa e dalla fuoriuscita di acido. Un altro manutentore è stato assistito dai sanitari del 118 per inalazione di vapori.

I soccorsi

Sul luogo dell'infortunio sono accorse auto medica e ambulanza della Cri di Grandate che hanno trasportato i due operai, di 19 e 35 anni all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, entrambi in codice giallo.

Sul posto sono giunti anche la Polizia locale e i Vigili del Fuoco di Como che hanno provveduto alle verifiche e messa in sicurezza.