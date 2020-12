Alle 16.59 di oggi, giovedì 17 dicembre 2020, è stata avvertita anche nel Comasco una scossa di terremoto.

Scossa di terremoto avvertita nel Comasco

Secondo una prima stima provvisoria la magnitudo registrata è stata tra 3.8 e 4.3, a 8km di profondità. L’epicentro nel milanese, a Trezzano sul Naviglio (fonte osservatorio nazionale). Secondo le prime segnalazioni giunte in redazione, la scossa è stata avvertita a Como, nell’Erbese, nel Marianese e nella Bassa Comasca.

Nel capoluogo di regione l’oscillazione è stata percepita distintamente ai piani alti, la scossa è stata avvertita come molto forte anche in Brianza, ma pure in Piemonte e Liguria.

Ecco la comparazione fra scala Richter e Mercalli per darvi un’idea dell’intensità: