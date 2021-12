in nord italia

Secondo le prime stime la scossa avrebbe avuto origine in provincia di Bergamo.

Scossa di terremoto nel Bergamasco: sentita nettamente nel Comasco.

Alle 11.34 di oggi, sabato 18 dicembre 2021, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nella provincia di Bergamo tra 4.3 e 4.8 di Magnitudo. La scossa si è sentita nettamente in provincia di Milano e Lecco ma anche nel Comasco. In particolare l'ha percepita chi si trovava nella Bassa Comasca, nel Canturino e nell'Erbese ma dalle segnalazioni che riceviamo sarebbe stata percepita anche nell'Olgiatese e in città a Como. In alcune zone si è trattato di una frazione di secondo, un lieve movimento del pavimento, mentre in altre si è sentito anche un botto.

L'Istituto l'ha ora registrata a 26 km sotto la superficie del Comune bergamasco di Bonate Sotto con una magnitudo di 4.4.