Screening gratuiti per gli studenti dell'istituto comprensivo

"Nell’immaginario comune i giovani sono forti e in piena salute. Nella maggior parte dei casi è così, ma purtroppo ci sono delle eccezioni. La conferma arriva dalla Società italiana di cardiologia (Sic), secondo cui almeno l’1% dei ragazzi ha problemi al cuore correlati, nella maggior parte dei casi, a un errato stile di vita e allo stress fisico e mentale. Fortunatamente molte di queste anomalie cardiache, anche se non sempre sintomatiche, sono facilmente diagnosticabili: per scoprirle può essere sufficiente eseguire un elettrocardiogramma e intervenire poi con le cure maggiormente adeguate, scongiurando conseguenze più serie. L’elettrocardiogramma è un semplice esame, non invasivo, che fotografa le condizioni di salute e il funzionamento del cuore".

L’iniziativa prevede, previa acquisizione del consenso dei genitori, il coinvolgimento dei bambini iscritti al quinto anno della scuola primaria e i ragazzi iscritti al terzo anno della scuola secondaria di I grado del Comprensivo di Albavilla. L’iniziativa si avvale per la parte medico-sanitaria della Dott.ssa Tiziana Brofoni, del Dott. Aldo Ferrari, del personale infermieristico Angela Bartesaghi e Fulvia Ferrari.

Il sindaco Giuliana Castelnuovo ha fatto sapere che "l'intenzione è di portare avanti il progetto all'interno della scuola anche per i prossimi anni, riuscendo così a coinvolgere tutti gli studenti".

Sono inoltre in programma tre incontri illustrativi durante l'orario scolastico, il prossimo 19 aprile. L'assessore Bartesaghi ha poi spiegato:

"Gli alunni del quinto anno della scuola primaria potranno sottoporsi all’elettrocardiogramma, sabato 4 maggio dalle 9, mentre agli alunni del terzo anno della scuola secondaria potranno fare l’esame i pomeriggi dell’8 e del 9 maggio, dalle 14.30. Gli esami verranno eseguiti presso l’ambulatorio “Il Sorriso” di Albavilla. Effettuato l’esame e analizzati i tracciati, il cardiologo rilascerà i referti che verranno consegnati agli interessati. Siamo disponibili, in giorni differenti, a effettuare lo screening gratuito anche a tutti i bambini e i ragazzi non coinvolti attualmente in questo progetto ma interessati all’iniziativa".

Per prenotazioni rivolgersi all'ambulatorio: 3342358762.