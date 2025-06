Scritte dei vandali sulle colonne del viale dei Cipressi

Inverigo, vandali in azione con scritte sulle colonne e i muri del viale dei Cipressi. Intervento dell'associazione Le Contrade che ha provveduto a pulire.

Puliti i vandalismi

Nuove scritte sulle colonne del viale dei Cipressi: i vandali tornano a colpire e l’associazione Le Contrade torna a pulire. Una scena non nuova quella che si è verificata ad inizio settimana, non lontano dal Castello, quando i volontari de Le Contrade hanno trovato graffiti, scritte e anche volgari simboli sulle colonne, i piedistalli e i muri lungo il viale dei Cipressi. Inoltre sono stati trovati anche dei rifiuti abbandonati: sacchetti contenenti vari scarti, ma anche vestiti. La terza volta da inizio anno, anche se la situazione persiste da parecchi anni.

"Prima del Covid bande di vandali riuscivano addirittura ad entrare all’interno del Castello, danneggiando persino gli affreschi - sottolinea Arturo Binda de Le Contrade - Da quando la proprietà è cambiata abbiamo notato che i vandali se la sono presa soprattutto con l’esterno. Piedistalli e muri sono oggetti di graffiti e disegni e noi puliamo, come se fosse un continuo rincorrersi. Lo facciamo per evitare che il degrado richiami ulteriore degrado".

Richiesta alla Polizia Locale

E i volontari de Le Contrade, sempre impegnati nella cura delle aree verdi cittadine, sono intervenuti per rimuovere le scritte, già per la terza volta quest’anno. Soltanto pochi giorni prima avevano effettuato un intervento di pulizia lungo la scalinata del Gigante: è stata tagliata l'erba, è stato pulito il muretto a destra, sono stati riempiti con la terra franata alcuni gradini che presentavano buche e a seguire saranno effettuati i lavori anche sul lato sinistro.

E proprio in merito alla scalinata del Gigante, da Le Contrate arriva una nuova richiesta al comando di Polizia Municipale.