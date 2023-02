Scritte sul municipio di Erba: gli anarchici chiedono la liberazione dal 41 bis di Alfredo Cospito

Sono comparse questa notte, tra martedì 31 gennaio e lunedì primo febbraio, alcune scritte sul municipio di Erba e sui portici di piazza Mercato: la richiesta è di liberare Alfredo Cospito e arriva dagli anarchci.

"Alfredo fuori dal 41bis", "Alfredo libero". Queste le scritte anarchiche comparse questa notte sul municipio di Erba e sui portici di piazza Mercato. Ma a cosa si riferiscono?

Le scritte chiedono la liberazione di Alfredo Cospito, uno dei componenti di spicco degli anarchici piemontesi in carcere da 10 anni per aver gambizzato, nel 2012, l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi. Ma non è finita qui, perché Cospito, mentre era in carcere, è stato anche accusato di essere uno degli autori dell'attentato del 2006 alla scuola Carabinieri di Fossano dove erano stati piazzati due ordigni all'ingresso dello stabile senza però causare né morti né feriti. In quell'ambito fu poi condannato a 20 anni di reclusione con l'accusa di strage.

La Corte di Cassazione, invece, ha poi rivisto la sentenza e ha ritenuto si trattasse di un reato ben più grave: strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede l'ergastolo ostativo. Cospito è stato dunque il primo anarchico a ricevere il 41 bis, ora protesta contro tale decisione con uno sciopero della fame dallo scorso ottobre e le sue condizioni peggiorano.

La richiesta della sua liberazione è arrivata sino al nostro territorio. Sino al Comune di Erba.