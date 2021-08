Un libro per ragazzi, la storia di due allevatori e di una lupa. Un romanzo sulla convivenza possibile tra uomo e animale. Le premesse e le intenzioni dello scrittore olgiatese Matteo Rubino sono sempre state delle più nobili, così come è nobile l’amore che nutre per la Val d’Ossola. Eppure...

Scrive un libro sui lupi e viene minacciato

Giovedì 12 agosto, all’Alpe Devero, la presentazione del suo romanzo "Osso la lupa", patrocinato dal Wwf, non ha potuto avere luogo: un gruppo di allevatori ha impedito lo svolgimento dell’incontro e il tutto è finito con pesanti minacce rivolte allo stesso Rubino. L'autore presenterà il romanzo giovedì 2 settembre, alle 21, nel parco di Villa Camilla a Olgiate.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 28 agosto 2021 in edicola

