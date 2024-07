Scuola appena ritinteggiata e subito imbrattata dai vandali

Chi non ha rispetto della cosa pubblica non ha nemmeno rispetto delle proprie tasche: scuola primaria di via San Gerardo, a Olgiate Comasco, ritinteggiata dopo il blitz no vax e già imbrattata da altre mani incivili.

Scuola pulita, scuola vandalizzata

Il raid dello scorso 13 maggio, col plesso di via San Gerardo completamente ricoperto di insulse scritte impresse con vernice rossa, aveva attivato il Comune per un'immediata pulizia. Dapprima cancellate le scritte, poi ritinteggiate le pareti affacciate su via San Gerardo e via Silvio Pellico. Ma passato nemmeno un mese dall'intervento di ritinteggiatura, la lunga parete della rampa di accesso, in via Silvio Pellico, è stata sfregiata.

Il problema dei vandalismi

Il nuovo episodio vandalico risale a una decina di giorni fa. Qualcuno ha pensato bene di imbrattare il muro con vernice spray di colore nero. Un fatto che non è passato inosservato, soprattutto dopo l'esborso di soldi pubblici per la nuova tinteggiatura. Lo sa bene il sindaco Simone Moretti: "In questo caso, il vandalismo non c'entra nulla col blitz degli slogan contro i vaccini. Dispiace, perché avevamo da poco fatto tinteggiare la scuola. Un episodio che deve far riflettere, pensando ad esempio ad altri piccoli vandalismi, come quello che ha danneggiato la zattera nel parco comunale di Villa Camilla. Forse è opera di ragazzi che non hanno da rendere conto a casa loro...".

In attesa della videosorveglianza

Il nervo scoperto, per l'Amministrazione comunale, resta quello della videosorveglianza. Ancora si è in attesa di una svolta. In primis, per tutelare la scuola di via San Gerardo. "Settimana scorsa ho effettuato l'ultimo sopralluogo con una ditta specializzata - fa sapere il primo cittadino - Siamo in attesa di ricevere i preventivi per un intervento di installazione di telecamere specifico per l'edificio scolastico, mentre per attivare altri occhi elettronici aspettiamo l'autorizzazione a posizionare un'antenna sul campanile della chiesa parrocchiale".