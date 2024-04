Scuola di tifo entusiasmante con Marco Parolo e Marco Cattaneo - Foto e Video

Alunni a scuola di tifo a Olgiate Comasco: serata bellissima con Marco Parolo e Marco Cattaneo.

Tutto esaurito nella nuova ala della scuola media

Lunedì 15 aprile, alle 20.45, il primo incontro pubblico nell'ambito del progetto di educazione al fair play. Tutto esaurito nella prima occasione pubblica in cui è stata utilizzata la nuova ala della scuola media, spazio bellissimo dedicato a Margherita Hack. Presenti anche il sindaco Simone Moretti e la docente e consigliere comunale Valentina Vitiello. A introdurre la serata, partecipata da un centinaio di persone, tra cui decine di bimbe e bimbi e alcune società sportive olgiatesi, le parole del docente Paolo Novati, che gestisce il corso di fair play.

Un progetto eccezionale

Trenta iscritti, altrettanti in lista d'attesa per la seconda edizione che si terrà il prossimo anno scolastico. La proposta educativa sta entusiasmando gli alunni. E gli ospiti della serata di lunedì hanno regalato un momento di concreta applicazione di concetti e valori da far emergere praticando sport e nella vita. L'ex calciatore Marco Parolo (Como, Cesena, Lazio e Nazionale) e il conduttore Dazn Marco Cattaneo hanno interagito con la platea, divertendo e divertendosi insieme agli alunni.

Sorpresa col pallone

A inizio serata anche sorprese col pallone. Parolo, e anche Cattaneo, hanno coinvolto tre alunni in una serie di palleggi di testa. Applausi, cori e copie del libro autografate. Il segno di un progetto di notevole portata, reso possibile grazie al Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese, @testediserie e Ssd Polisport.