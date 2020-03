Scuola, economia e congedo parentale: Attilio Fontana risponde ai cittadini

“E’ una richiesta che abbiamo avanzato in maniera molto determinata. Nel momento in cui il Governo ha deciso di chiudere le scuole, e la cosa è necessaria per la tutela dei nostri bambini, bisogna fare in modo che i genitori non si trovino in difficoltà e ci sia la possibilità di curare i bambini che rimangono a casa. E la soluzione migliore è che sia uno dei due genitori a prendersi cura dei propri figli. L’azienda non ci rimetterebbe niente, sarebbe risarcita”.