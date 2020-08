Scuola nominati i nuovi dirigenti scolastici nel Comasco

Nominati i nuovi presidi nel Comasco a pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico.

Scuola: ecco i nuovi dirigenti scolastici nel Comasco

Quello che si appresta a iniziare sarà un anno scolastico all’insegna delle incognite. Ma per alcune delle nostre scuole almeno c’è la certezza della nomina dei nuovi dirigenti, arrivata ieri, martedì 25 agosto 2020. Per loro l’incarico partirà l’1 settembre.

Nel nostro territorio sono stati nominati Annamaria Bertoni all’isituto comprensivo di Olgiate Comasco, in piazza Volta. A Bellagio arriva invece Maria Concetta Bianconi che lavorerà all’istituto comprensivo di via Vitali. All’istituto superiore di Menaggio, in via Malagrida, Silvio Catalini. A Como invece all’istituto comprensivo Borgovico ci sarà Grazia Miccolis.

