Scuola primaria di via San Gerardo, confermato il contributo di 498mila euro per la mensa

Confermato il contributo di 498.000 euro per la creazione della nuova mensa della scuola primaria di via San Gerardo,

Mensa per la scuola primaria, finanziamento confermato

Lo ha confermato l'Amministrazione comunale con una nota: il finanziamento fa parte del Pnrr, missione 4, istruzione e ricerca per il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.L’opera andrà a rivoluzionare il plesso della "Vittorino da Feltre": nella nuova ala, spazi adibiti a laboratorio per la didattica e sede per la mensa. Una costruzione che renderà fruibili ad alunni e insegnanti due piani (ognuno di circa 250 mq), innestandosi nella zona tra l’attuale rampa in via Silvio Pellico e, appunto, una porzione del giardino. Costo stimato dell’opera: 1.190.000 euro.