Scuola: ultimata la fornitura dei nuovi banchi

Scuola, ultimata la fornitura di nuovi banchi per le medie e le primarie di Lurate Caccivio.

Scuola, impegno concreto

ll problema principale si è presentato nel plesso di via Regina in cui, fino all’anno scorso, erano presenti banchi biposto non ritenuti più a norma. “La nostra disponibilità è stata ampia – esordisce il vicesindaco Isabella Dominioni – ritenendo opportuno abbinare alla necessità contingente anche l’opportunità di migliorare buona parte dell’arredo scolastico per tutti i plessi”. Nel complesso sono stati così acquistati 250 banchi per le primarie e 100 per le medie, tutti dotati di porta documenti e ganci per lo zaino, con relative sedie, a misura delle differenti fasce di età. Oltre a questi anche 22 cattedre, 15 armadi e 25 tavoli a trapezio su ruote per la didattica, per un investimento totale complessivo di 38.000 euro. “L’intera consegna, causa ingente domanda e disponibilità limitata delle aziende fornitrici, si è completata nel mese di gennaio 2021, mentre la sostituzione dei banchi biposto di via Regina è avvenuta già a settembre 2020, in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico”.

Gli altri interventi

A tutto ciò si aggiunge il lavoro di sanificazione radicale e imbiancatura delle varie scuole, effettuato durante l’estate scorsa, e l’installazione dell’ascensore alle medie di largo Caduti per la pace. “E’ stata una sfida: abbiamo reso fruibile al lo spazio a disposizione, individuando accorgimenti adeguati e intervenendo per una gestione di entrata e uscita che evitasse rischiosi assembramenti”.

Nei tre plessi sono stati progettati nuovi ingressi: per le primarie si è creata una zona pedonale durante l’orario scolastico, così da evitare pericoli e garantire maggior agio a bambini e bambine; per la secondaria, con un investimento di circa 18.000 euro, sono stati realizzati dei percorsi alternativi, in aggiunta all’entrata principale, per permettere a ragazzi e ragazze di accedere e lasciare la scuola in tranquillità e autonomia.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento speciale da parte dell’Amministrazione va al volontario Michele Agosto, che con lodevole senso del bene comune e presenza costante si occupa tuttora delle piccole manutenzioni. Un altro ringraziamento ai Nonni vigili per il servizio che da sempre svolgono all’entrata e uscita dalle scuole. Consapevoli che le necessità dei tre plessi non si esauriscono mai e richiedono sempre cura e attenzione non soltanto nella parte strutturale, ma pure in quella sociale e culturale, rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo e alla soluzione dei problemi, unita ai ringraziamenti nei confronti di dirigente, docenti, alunni e genitori che hanno a cuore il presente, oltre che il futuro, della nostra comunità”.