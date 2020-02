Scuole chiuse a Grandate rimborsati i pasti in mensa

A Grandate verranno rimborsati, mediante conguaglio sui prossimi versamenti, i costi dei pasti non usufruiti nella primaria “G. Rodari”, a causa della chiusura delle scuole per via del Coronavirus.

Scuole chiuse a Grandate rimborsati i costi dei pasti in mensa

Ieri mattina, venerdì 28 febbraio 2020, il gruppo consiliare “UniAmo Grandate” ha proposto all’Amministrazione Comunale di valutare la possibilità di restituire alle famiglie le quote delle rette già saldate dei buoni pasti non utilizzati alla mensa scolastica e quelle relative ai servizi comunali di pre e dopo scuola sospesi. La richiesta è stata avanzata dal consigliere Comunale, Dario Lucca direttamente al vice sindaco, Andrea Brenna che si è impegnato a sottoporre la proposta al resto della Giunta e al gruppo di maggioranza. Una proposta che oggi, sabato 29 febbraio 2020, il Comune ha confermato di voler portare a compimento.

“Le famiglie – si legge nella nota dell’Amministrazione – potranno rivolgersi all’ufficio Servizio sociali per ottenere il calcolo dell’importo da versare, al netto del conguaglio dei giorni di chiusura”.