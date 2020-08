Scuole dell’Infanzia, il Governo cambia idea: competenza della Regione, in Lombardia si parte il 7 settembre.

Dibattito nei giorni tra Governo e Regione Lombardia in merito alla competenza sull’inizio delle lezioni per le scuole dell’infanzia. Non era piaciuta ad Attilio Fontana “l’ingerenza” del Ministero dell’istruzione che con un’ordinanza speciafica legata al coronavirus aveva fissato la data al 14 settembre insieme agli altri ordini scolastici. Ora però il Ministro Azzolina fa marcia indietro e lascia libera scelta alle Regione. La Lombardia quindi conferma la data che aveva prescelto: il 7 settembre.

“Accogliamo con favore il nuovo orientamento espresso direttamente dal Ministro Azzolina che conferma la nostra competenza a fissare l’inizio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Melania Rizzoli – Una competenza che il Governo aveva avocato a sé nell’ambito degli ultimi provvedimenti in materia di coronavirus e che ci impediva di attuare quanto deciso da tempo dall’Esecutivo della Regione Lombardia. La delibera approvata tempo fa da Regione Lombardia, infatti, ne stabiliva l’inizio il 7 settembre”.

“Resta comunque l’obbligo per tutti alla sicurezza”