Un video su Tik Tok, un like di Chiara Ferragni e la dichiarazione di matrimonio. E’ una storia di quelle che capitano raramente e a viverla è stata una coppia di giovani fidanzati, Alessandro Visciglia, 24 anni di Cantù, e il suo fidanzato Kevin, 27 anni.

“Se Chiara Ferragni mi mette like ti sposo” e l’influencer fa scattare le nozze

«Stiamo insieme da quasi quattro anni – ha raccontato Alessandro – La mia intenzione era già quella di chiedergli di sposarmi entro la fine dell’anno. Poi è successo che un paio di settimane fa, una domenica, ho pensato di fare un video e di pubblicarlo su Tik Tok, che ritengo essere in questo momento il social network largamente più diffuso». Nel video si vedono i due giovani ragazzi, Alessandro in piedi e Kevin seduto sulla poltrona. Il primo si rivolge al secondo dicendogli: «Amore, se in questo video ricevo il like di Chiara Ferragni ti sposo». La risposta del compagno è stata ovviamente piuttosto scettica sul fatto che una delle più famose influencer del mondo potesse realmente mettere il like al video. «Credici», ha risposto infatti Kevin ironicamente.

“Non ci credevo neppure io”

Ma le cose poi sono andate molto diversamente. «In realtà non ci credevo molto neppure io che un personaggio pubblico come lei potesse rivolgere la sua attenzione verso di me. Invece è successo che il video è diventato subito virale, al punto che tutti gli utenti di Tik Tok lo commentavano taggando Chiara Ferragni. Dal momento che i tag sono diventati tantissimi, il video è arrivato anche a lei». Ed ecco la sorpresa. «Chiara Ferragni non solo ha messo il like, ma ha anche commentato il video, scrivendo “like messo”, come a dire “adesso sposalo”. Tra l’altro mi ha messo “like” anche su altri video. A quel punto Tik Tok è impazzito. Da diversi giorni continuo a ricevere commenti e richieste di nuovi follower, raggiungendo oltre mezzo milione di visualizzazioni. Ho dovuto persino silenziare le notifiche di Tik Tok sul lavoro perché continuano ad arrivare. Devo dire che è stata un’esperienza estremamente divertente e molto bella».

La coppia convolerà a nozze

Preso l’impegno e ricevuto il «like» di Chiara Ferragni, il matrimonio non tarderà ad arrivare. «Oggi io abito a Cantù con mia mamma e lavoro a Como, mentre il mio ragazzo è di Bergamo e lavora a Milano. In questi quattro anni abbiamo fatto spola tra le due città, con non pochi sacrifici. Stiamo sistemando una casa a Bergamo dove andremo a vivere, anche se per questioni di lavoro io continuerò a risiedere a Cantù». Alessandro ci ha raccontato anche come lui e Kevin si sono conosciuti.

«Ci siamo visti per la prima volta in alcuni locali milanesi. Ci siamo parlati ma nulla di più. Poi ci siamo ritrovati sui social network, abbiamo iniziato a uscire insieme e alla fine ci siamo fidanzati Era settembre del 2016». L’intenzione della coppia è quella di celebrare la loro unione civilmente in Municipio a Cantù.

«Abbiamo tanti invitati che parteciperanno alla nostra festa. Devo dire che, per quanto negli ultimi tempi siano stati fatti dei passi in avanti, in Italia il matrimonio tra omosessuali rimane ancora un argomento difficile da accettare per molti. Non siamo ancora un Paese pronto per i matrimoni gay e questi ultimi fanno ancora molto scalpore. Basti dire che durante il lockdown avevamo pubblicato una foto di noi due con un cane: abbiamo ricevuto molti commenti belli e positivi, ma anche tantissimi insulti e offese». Ora l’ultimo passo è invitare Chiara Ferragni al matrimonio. «Certamente lo faremo e sono convinto che potrebbe anche passare a trovarci, soprattutto perché faremo la festa di matrimonio sul lago di Como, che l’influencer frequenta molto spesso. In ogni caso è stata un’esperienza davvero bellissima».