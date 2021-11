Sebastiano Bianchi, l'appello del fratello: "Prima di sparire ha incontrato qualcuno"

Ex settore giovanile della Pallacanestro Cantù

Il messaggio social di Mattia Bianchi: "Sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua. Ci dica cosa sa".

Sebastiano Bianchi, l'ala del Legnano basket scomparso a Verbania, avrebbe incontrato una persona prima di sparire.

Sebastiano Bianchi, il messaggio social del fratello

Ed è proprio a questa persona che fa appello il fratello Mattia, chiedendole di mettersi in contatto con lui per fornire alla famiglia "qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo".

"Come molti di voi già sapranno, la notte tra lunedì e martedì mio fratello Seba è scomparso - scrive Mattia Bianchi sul proprio profilo facebook - La cosa più probabile è che abbia deciso di togliersi la vita, magari buttandosi nel Lago Maggiore, senza però lasciare alcuna traccia. Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua. Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo. Forse non io, ma ti assicuro che mio padre e mia madre, che sono stati per entrambi i migliori genitori possibili, se lo meritano. Grazie".

Proseguono le ricerche nelle acque del Lago Maggiore

Intanto proseguono le ricerche nelle acque del Lago Maggiore. Dalle 8 di questa mattina, mercoledì 10 novembre, i Vigili del fuoco stanno perlustrando il tratto a nord e quello a sud rispetto al punto in cui sono partite le ricerche ieri, dopo il ritrovamento dell'auto di Sebastiano sul lungolago, interrotte al sopraggiungere del buio.

Aveva fatto il settore giovanile a Cantù

Nato a Omegna nel 1992, residente a Verbania, Bianchi è molto noto nell'Altomilanese, per la lunga militanza nelle squadre della zona. Era tornato nel Legnano la scorsa estate, dopo averci già militato in A2. Ala, giocatore molto versatile, si era formato nelle file della Pallacanestro Varese e della Pallacanestro Cantù, aveva vestito la maglia della Sangiorgese, di Omegna, di Cento, di Tortona e dell'Urania Milano.