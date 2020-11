Seconda ondata drammatica, i numeri dell’emergenza

Seconda ondata drammatica a Olgiate Comasco, dove la pandemia ha colpito duramente. Il sindaco Simone Moretti ha puntualizzato alcuni dati e lanciato anche un segnale incoraggiante.

Seconda ondata, i numeri

“A Olgiate Comasco dopo alcune settimane di aumento esponenziale, possiamo dire di vedere i primi concreti segnali di miglioramento importante”, così il primo cittadino olgiatese ha sottolineato un dato di speranza. Purtroppo, però, il peso dei numero, sommando i dati della prima fase a quelli della seconda tuttora in corso, è drammatico. “La situazione attuale vede questi numeri: 226 cittadini attualmente positivi, per lo più curati a casa e con pochi sintomi e con alcuni casi in ospedale; 38 ospiti della casa di riposo ancora attualmente positivi; 38 cittadini in sorveglianza attiva come contatti diretti o indiretti e in attesa del tampone o del suo esito; continua ad aumentare il numero dei guariti (questa mattina, sabato 21 novembre, ben 5 guariti in un unico nucleo famigliare) e purtroppo anche qualche ricovero in ospedale.

Il totale dei contagi e dei decessi dal mese di marzo