Secondo caso di Coronavirus a scuola a Lurago d’Erba

Dopo la comunicazione, la scorsa settimana, di un caso di positività al Covid di un alunno delle medie di Lurago, pochi minuti fa il sindaco ha dato comunicazione di un secondo caso la scuola secondaria del paese.

Le parole del sindaco di Lurago

“Dobbiamo purtroppo comunicarvi che si è verificato un nuovo caso di Covid in una classe della nostra scuola secondaria. I ragazzi della classe sono in isolamento precauzionale e sono state adottate tutte le procedure indicate da ATS. La scuola avvierà anche per questa classe la didattica a distanza. Certi di aver adottato tutte le precauzioni possibili, consapevoli di essere in una fase delicata, confidiamo nella collaborazione delle famiglie e della cittadinanza tutta. Oggi più che mai è necessario rispettare le regole per limitare la trasmissione del virus: distanziamento, mascherina e continua igiene delle mani. Siamo tutti vicini alla nostra scuola”, ha detto il sindaco Federico Bassani.