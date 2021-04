Ancora fiamme a Carimate dopo l’incendio di ieri, martedì 6 aprile 2021.

Secondo incendio a Carimate nel giro di due giorni

I Vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 17, in via Adamello. Sul posto sono arrivati con due mezzi per lo spegnimento delle fiamme, limitando la combustione a circa 300 metri quadrati di vegetazione. A supporto anche tre squadre della Protezione civile di Cantù e una di Cabiate.