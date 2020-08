Secondo week end da bollino rosso sulla Statale 36. E da lunedì attraversamento di Lecco chiuso di notte

Lungo i 30 mila km di rete Anas (Gruppo FS Italiane) è previsto un incremento di traffico per gli spostamenti verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Più degli altri anni, a causa dell’emergenza sanitaria, gran parte degli italiani si sposterà all’interno del Paese contribuendo ad un incremento del traffico sulle strade.

Oggi, sabato 1 agosto 2020, bollino rosso per tutta la giornata con traffico intenso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani.

Anche domenica 2 agosto è contrassegnata dal bollino rosso. Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare e dei laghi. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Il monitoraggio 24 ore su 24

La 36 è iserita nell’elenco delle Statali monitorate h 24 insieme ai Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine, SS45 di Val Trebbia in Liguria, SS26 della Valle D’Aosta e SS309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto.

Da lunedì attraversamento di Lecco chiuso di notte

Nel frattempo proseguono gli interventi per la manutenzione degli impianti in galleria lungo la statale 36 del “Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Lecco. Apartire da lunedì 3 agosto e fino a venerdì 7 agosto, saranno chiuse al traffico le gallerie “Attraversamento Lecco” e “San Martino” esclusivamente in direzione Milano, dal km 55,700 al km 50,650. Per consentire l’esecuzione delle attività in piena sicurezza,verrà predisposta la chiusura delle gallerie dalle 21 fino alle 6 del giorno successivo. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la viabilità comunale e provinciale