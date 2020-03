Seggiolini: oggi partono le sanzioni per chi non ha il dispositivo anti abbandono

Seggiolini: oggi, venerdì 6 marzo 2020, partono le sanzioni per chi non ha il dispositivo anti abbandono.

Seggiolini o dispositivi

Il provvedimento che introduceva l’obbligo di adozione dei seggiolini anti abbandono è diventato legge, la n. 157 del 19 dicembre 2019, e ha fissato per oggi, 6 marzo 2020, quale data ultima per l’obbligo di installazione per tutti quegli automobilisti che trasportino bambini di età inferiore a 4 anni.

Al via le sanzioni

Da oggi, quindi, in caso di violazione, è prevista una multa che va da 81 a 326 euro, proprio come succede in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza. E non solo: in caso di recidiva nel giro di due anni è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni fino a un massimo di due mesi.

Normativa seggiolini auto: bonus 30 euro

L’obbligo di adozione del dispositivo anti abbandono si è reso necessario a seguito dei numerosi casi di bimbi in auto dimenticati accidentalmente dai genitori. Episodi che spesso, purtroppo, hanno avuto anche un tragico epilogo.