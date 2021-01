Sei classi su dieci in quarantena: ordinanza del sindaco chiude la scuola primaria. Succede a Senna Comasco.

“Nella settimana dall’11 al 15 gennaio c’è stata un’evoluzione della situazione epidemiologica che ha portato alla quarantena di sei classi su dieci alla primaria Sandro Pertini – recita l’ordinanza emessa dal sindaco Francesca Curtale – Abbiamo sempre lavorato con il Comprensivo di Capiago per monitorare la situazione dei contagi e delle classi poste in quarantena e il personale ha provveduto alla sanificazione dei locali della scuola quotidianamente per garantire igienizzazione e sicurezza. Abbiamo stimato l’evoluzione dei casi, contenuti numericamente, ma divisi nelle diverse classi, e considerato la presenza numerosa nelle diverse classi di fratelli e sorelle che moltiplicano l’opportunità di essere “contatti di caso”. Quindi a seguito della valutazione della situazione e di un confronto con la dirigente Magda Zanon, abbiamo ritenuto opportuno valutare ogni misura idonea al contenimento di ogni ulteriore diffusione del contagio. Per questo da lunedì 18 gennaio al 31 gennaio è disposta la chiusura della scuola con eventuale adozione dalle istituzioni scolastiche di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica”.