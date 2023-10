Semaforo fuori uso all'incrocio di via Porta

Semaforo fuori uso: il guasto è avvenuto all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Carlo Porta a Erba.

Nello specifico, il semaforo sarebbe fuori uso già dalla mattinata di martedì: in particolare a essere guasto è l'impianto posizionato in cima all'incrocio, completamente spento e dunque potenzialmente pericoloso per la viabilità dell'area. Il guasto è già stato indicato nelle scorse ore con l'opportuna segnaletica a evidenziare il semaforo posizionato a destra dell'incrocio, correttamente funzionante.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 ottobre 2023, è stata posizionata all'altezza dell'incrocio la segnaletica di cantiere: con tutta probabilità gli interventi di ripristino del semaforo malfunzionante saranno portati a termine quanto prima.