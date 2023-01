Semaforo lungo via Varesina: controlli quotidiani della Polizia locale per verificare il funzionamento ed evitare le code.

Controlli sul semaforo

Sin dall’attivazione del tanto chiacchierato (e contestato) impianto semaforico posizionato lungo via Varesina, l’Amministrazione comunale non ha lasciato nulla al caso ma si è mossa, di volta in volta, per garantire la corretta mobilità in zona e, nel contempo, raggiungere l’obiettivo prefissato: permettere l’attraversamento dei pedoni in sicurezza. Un’operazione non certo facile vista la complessità dell’incrocio in questione, che deve tener conto non soltanto dell’immissione sulla statale di via Regina Margherita, via Volta e via Mascagni, ma anche del semaforo in prossimità di via Unione.

L'obiettivo dell'Amministrazione

Al netto di una situazione sicuramente migliorata rispetto al giorno dell’accensione, mercoledì 21 dicembre, c’è ancora del lavoro da svolgere ed è il consigliere Antonino Spoto a precisare i prossimi passi.

"Da lunedì è stata garantita la presenza della Polizia locale per scongiurare eventuali criticità con la ripresa delle scuole e delle attività lavorative - spiega - ️Abbiamo testato una situazione di massimo carico nei giorni precedenti il Natale e due settimane a basso carico durante le passate festività: hanno già portato a diverse modifiche delle tempistiche e alla taratura dei sensori. Chiediamo quindi comprensione, ma l’obiettivo è e resta quello di trovare una soluzione che coniughi una maggiore sicurezza per gli utenti della strada, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti, garantendo comunque scorrevolezza al traffico".

Nessuna decisione, in ogni caso, è preclusa.