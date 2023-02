Semaforo sulla Varesina, 350 firme per "spegnerlo"

Dalla petizione al comitato: l’ex sindaco Rocco Palamara non demorde e prosegue nella sua battaglia per lo spegnimento dell’impianto semaforico all’incrocio tra via Varesina, via Regina Margherita e via Volta.

Raccolta firme contro il semaforo

Ormai da settimane, Palamara sta macinando chilometri lungo le strade di Lurate Caccivio con la sua personale iniziativa: un percorso che lo ha portato a raccogliere 350 firme di cittadini desiderosi di vedere le lanterne nuovamente a chiamata pedonale. "L’obiettivo che mi sono prefissato è di arrivare a 1.000 firmatari - esordisce Palamara - Solo allora depositerò la lista in Municipio. La raccolta sta andando molto bene e la petizione ha già avuto 350 sostenitori: non è facile, perché mi sta aiutando un’altra persona ma anche in due i tempi sono più lenti. Vado avanti con questa battaglia finché il semaforo non tornerà a chiamata pedonale". Di più, Palamara ha tutta l’intenzione di formare un comitato spontaneo di cittadini. "Invito gli interessati a contattarmi, insieme faremo sentire le nostre ragioni".