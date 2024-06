Semavelox inattivo per alcuni giorni: sarà sostituito da un nuovo impianto

Montorfano: semavelox di via Como inattivo per alcuni giorni, presto sarà sostituito con un impianto di nuova generazione.

Semavelox a Montorfano: sarà sostituito presto

Lo ha reso noto il sindaco Giuliano Capuano con una comunicazione ai cittadini tramite i suoi canali ufficiali: fino a qualche tempo fa, il velox era stato installato con il solo scopo di controllare il rispetto del segnale semaforico. Il nuovo impianto sarà di nuova generazione e porterà alle casse comunali un risparmio, con condizioni più convenienti, specifica Capuano.

«È opportuno fare informazione e chiarezza - ha affermato Capuano sui suoi canali ufficiali - Il semavelox al semaforo sarà nuovamente attivo. Nulla c'entra il decreto Salvini a riguardo: l'impianto non era un autovelox, t-red, ma serviva a controllare il rispetto del segnale semaforico. L'impianto sarà sostituito a breve con uno di nuova generazione, abbiamo optato per una nuova società che ci fa un’offerta per il Comune più conveniente, data la scadenza del precedente contratto». Il sindaco ha poi specificato, rivolgendosi ai cittadini: «Sfatiamo il luogo comune che gli enti fanno cassetto con queste contravvenzioni - aggiunge - Se ritenete sia questo l'obbiettivo di un ente è semplicissimo impedirlo: basta rispettare le regole del Codice della strada e le contravvenzioni non vengono emesse. Con il nuovo impianto tornerà tutto come prima: intento è migliorare la sicurezza del senso unico alternato in un punto in cui spesso si creano situazioni di pericolo.