Sembravano rifiuti abbandonati: una montagna di sacchi pieni di marijuana

Sembrava il classico abbandono di rifiuti, invece la montagna di sacchi trovata a Colverde era piena di marijuana.

L’operazione

Importante operazione della Polizia provinciale nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile, a Colverde, in località Gironico. Durante

un’attività di monitoraggio del territorio contro l’abbandono illecito di rifiuti è stato scoperto un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Un cumulo di sacchi

Gli agenti, intervenuti per verificare la presenza di un cumulo di

sacchi neri abbandonati, hanno notato che alcuni di questi erano confezionati con particolare cura, avvolti in più strati di pellicola plastica. Un dettaglio che ha fatto scattare controlli più approfonditi. All’interno dei sacchi è stato rinvenuto materiale erbaceo riconducibile a marijuana. Con il supporto dell’Unità specialistica della Polizia locale di Como, è stato effettuato un narcotest che ha confermato la presenza di Thc. I sacchi, contenenti marijuana sia in pianta sia in foglie essiccate, sono stati immediatamente sequestrati. Il quantitativo complessivo, una volta pesato, ha superato il quintale. Dell’accaduto è stata

informata l’Autorità giudiziaria.

L’importanza dei controlli

“L’operazione conferma quanto sia decisiva una presenza costante sul territorio e il lavoro quotidiano di vigilanza svolto dalla nostra Polizia provinciale – dichiara il presidente della Provincia di

Como, Fiorenzo Bongiasca – Un intervento nato da un’attività di controllo ambientale ha portato a un risultato di grande rilievo, a dimostrazione di come il presidio del territorio sia uno strumento fondamentale per intercettare e contrastare fenomeni illegali”.