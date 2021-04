“Seminiamo fiori, raccogliamo farfalle”. E’ questo il progetto, evocativo fin dal titolo, lanciato dall’istituto comprensivo Puecher e già ramificato in una vasta rete tra Amministrazione comunale, Comitato Erbe per Erbe, fioristi erbesi e tante famiglie.

Seminiamo fiori, raccogliamo farfalle: l’incredibile progetto dei bimbi di Erba

La proposta è di far entrare le farfalle nella città di Erba, creando tanti piccoli punti di coltivazione di fiori, chiamati hotspot: attirate dal nettare, le farfalle, seguendo questi “corridoi ecologici”, potranno compiere il loro ciclo vitale da un balcone all’altro della città. “Sarà presente un hotspot all’interno del giardino di ogni plesso che ha collaborato al progetto: la primaria di via Battisti, le scuole dell’infanzia di Crevenna, via Diaz e Bindella e la scuola media Puecher – ha chiarito la maestra Elvira Valsecchi, referente del progetto, a nome di tutte le numerose colleghe che hanno collaborato.

Il Comitato Erbe per Erba omaggerà del terriccio necessario e il Comune ha fornito il patrocinio, partecipando anche con la realizzazione di un hot spot pubblico nella rotonda davanti al Palaerba. La scuola regalerà un kit ad ogni alunno di via Battisti che servirà per creare nel giardino, nell’orto o semplicemente sul terrazzo o sul balcone un piccolo hot spot domestico.

