“Da oggi la sezione D della Scuola dell’infanzia rimane a casa per precauzione”. Ad annunciarlo è il sindaco di Senna Comasco, Francesca Curtale.

Senna Comasco caso di Covid alla scuola dell’infanzia

Tampone positivo per un bambino che frequenta la scuola dell’infanzia del paese. Immediatamente è quindi scattato il protocollo, con le famiglie a cui è stato chiesto di non portare i compagni del piccolo a scuola. La classe, composta da 25 bambini, si trova ora in quarantena domiciliare peventiva. “L’avviso è arrivato ieri in serata, le famiglie sono state subito avvisate dai referenti scolastici. Importante non abbassare la guardia, distanziamento, mascherina e igiene delle mani”, ha spiegato il primo cittadino. Ats convocherà nei prossimi giorni tutti i bambini per eseguire il tampone di rito.