Senso unico "al contrario" per tre giorni in centro città, a Olgiate Comasco, in concomitanza con un cantiere.

Senso unico "al contrario"

Lavori in corso sulla strada, nella zona alta di via San Gerardo, quindi si è resa necessaria una modifica alla viabilità. Per le giornate di oggi (mercoledì 8), giovedì 9 e venerdì 10 settembre, infatti, la Polizia locale ha istituito l'inversione del senso unico di marcia in via Silvio Pellico, nei pressi della scuola primaria. Di conseguenza, l'accesso alla stessa strada è consentito ai veicoli con ingresso da via Luraschi e uscita su via San Gerardo. Inoltre, sbarramento in via San Gerardo, all'altezza della rotatoria su via Luraschi.

Gli avvisi della Polizia locale

Per avvertire in particolare i residenti nelle vie interessate dalla modifica alla viabilità, nella scorsa giornata la Polizia locale ha affisso alcuni avvisi per informare appunto dell'inversione del senso unico di marcia in via Silvio Pellico.