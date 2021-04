Senso unico alternato lungo la Sp342 tra Lurago e Lambrugo: un mezzo da lavoro è uscito fuori strada.

Senso unico alternato lungo la Sp 342 tra Lurago d’Erba e Lambrugo: un mezzo da lavoro è uscito fuori strada ed è rimasto in bilico tra la carreggiata e il ciglio della strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 12 aprile 2021, sulla Provinciale. Sul posto per garantire la viabilità a senso unico alternato gli uomini della Polizia locale di Lurago D’Erba. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

La viabilità è quindi rallentata per permettere le operazioni di rimozione del mezzo da lavoro da parte di un’azienda specializzata.