Senso unico alternato per consentire la posa della fibra ottica

Senso unico alternato sulla strada provinciale Garibaldina 17 nei territori comunali di Faloppio e Albiolo e anche sulla Sp 18.

Senso unico temporaneo

Il provvedimento è annunciato dall'Amministrazione provinciale comasca. E' previsto lungo la Sp 17 Garibaldina nei Comuni di Faloppio e Albiolo, in via per Gaggino, e lungo la Sp 18 "di Drezzo" nel territorio comunale di Uggiate con Ronago lungo le vie Ronago e Lugano.

Intervento per la posa della fibra ottica

Il senso unico serve per consentire la posa della fibra ottica. Quindi, la circolazione lungo le strade provinciali sarà regolata da movieri da domani, mercoledì 31 luglio, sino a venerdì 9 agosto (esclusi prefestivi e festivi), nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.