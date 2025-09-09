Senso unico alternato sulla provinciale Garibaldina

Senso unico alternato sulla strada provinciale 17 Garibaldina in territorio comunale di Solbiate con Cagno.

Lavori in corso

La modifica alla viabilità è necessaria per consentire la posa di un nuovo elettrodotto interrato a media tensione, destinato all’allacciamento di una cabina elettrica. Riguarda in particolare la diramazione per Cagno, appunto nel Comune di Solbiate con Cagno, in località Cagno).

Come viene regolamentata la circolazione

La circolazione lungo la strada provinciale sarà regolata da movieri a partire da oggi, martedì 10 settembre, e fino a venerdì 17 ottobre, nella fascia oraria 8.30 e 17, con esclusione dei sabati e delle domeniche.