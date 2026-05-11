Senso unico alternato sulla statale a partire da mercoledì 13 maggio

Previsto l'obbligo di svolta a destra per chi scende da via San Gerardo e di svolta a sinistra per chi esce dal parcheggio dell'oratorio.

Senso unico alternato sulla statale Briantea a partire da mercoledì 13 maggio.

Senso unico alternato

Definita l’annunciata modifica della viabilità in concomitanza con la demolizione del teatro Aurora. L’avanzamento del cantiere preliminare alla costruzione del nuovo oratorio prevede, infatti, anche l’abbattimento dell’edificio adibito a teatro. Da qui l’esigenza di introdurre per alcuni giorni il senso unico alternato.

L’ordinanza

Con ordinanza numero 32/2026 la Polizia locale puntualizza la modifica temporanea della viabilità. Viene istituito, sulla strada statale 342 Briantea, il senso unico alternato dalle 14 di mercoledì 13 maggio e sino alle 12 di sabato 16 maggio.

La modifica alla viabilità

Il tratto interessato è quello di via Vittorio Emanuele II, fronte civico 10, dove sarà in vigore sil senso unico alternato regolato da semaforo mobile, con obbligo di svolta a destra da via San Gerardo verso via Roma e con obbligo di svolta a sinistra in uscita dal parcheggio dell’oratorio verso viale Trieste. Tutto questo, come ampiamente preventivato, in occasione dei lavori di demolizione del fabbricato insistente su via Vittorio Emanuele.