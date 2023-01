Senso unico alternato sulla statale in centro

Senso unico alternato sulla strada statale, in centro a Olgiate Comasco, in concomitanza con i lavori alla facciata di un edificio in via Vittorio Veneto.

Senso unico alternato, ecco quando sarà attivo

L'intervento edilizio prevede l'occupazione di suolo pubblico, quindi è necessario mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dai lavori, dal numero civico 40 al numero civico 48,. Di conseguenza un'ordinanza firmata dal vicecomandante della Polizia locale, Valeria Giudici, annuncia l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri. Sarà attivo dalle 11.30 alle 17.30 delle giornate di lunedì 9, martedì 10, giovedì 12 e venerdì 13 gennaio.

Segnaletica per evidenziare il cantiere

L’Impresa “SG-Servizi Generali Srl”, con sede in Casnate con Bernate, nella figura del responsabile dei lavori, dovrà curare la posa e la manutenzione di idonea segnaletica atta a evidenziare il cantiere stradale e gli itinerari alternativi. La segnaletica temporanea di cantiere dovrà essere conforme a quanto indicato dal Codice della strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dalla normativa speciale in materia. La segnaletica verticale di divieto di sosta dovrà essere posta a dimora almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori: analogamente per tutti i cartelli di preavviso per la popolazione. Nelle ore antecedenti e susseguenti il sorgere e il calare del sole

la ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntate idonea segnaletica luminosa.