Senso unico alternato sulla strada provinciale Garibaldina

Senso unico alternato sulla strada provinciale 17 Garibaldina nei territori comunali di San Fermo della Battaglia e Colverde.
Lavori di manutenzione
Come informa l’Amministrazione provinciale di Como, la modifica alla viabilità si rende necessaria per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione che prevedono potature e interventi di sfalcio, oltre ad attività di cura delle aree adiacenti alla carreggiata.
La modifica alla viabilità
La circolazione lungo la strada provinciale Garibaldina viene regolata da movieri a partire dalla mattinata odierna, martedì 9 dicembre, e fino alla giornata di martedì 30 dicembre 2025, nella fascia oraria
compresa tra le 8.30 e le 17. In vigore il senso unico alternato.