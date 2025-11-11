Senso unico alternato sulla strada statale Briantea

Lavori in corso sulla strada statale Briantea a Olgiate Comasco.

Intervento sulla rete del gas

Vista la necessità di eseguire lavori per conto della Società Italgas Reti Spa, in viale Trieste e valutata la necessità di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal cantiere, il comandante della Polizia locale ha firmato un’ordinanza di modifica della circolazione stradale.

L’ordinanza

In viale Trieste, dal civico 87 verso il centro cittadino, dalla mattinata odierna, martedì 11 novembre, e fino alle 18 di venerdì 19 dicembre, è istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

La segnaletica

L’Impresa Canale Costruzioni Srl, con sede in Gerenzano (Varese) ha predisposto la posa e la manutenzione della necessaria segnaletica atta a evidenziare il cantiere stradale e gli itinerari alternativi, nonché gli specifici divieti e limitazioni conseguenti.