Senso unico in via Della Scaletta per garantire più sicurezza

Senso unico in via Della Scaletta a Olgiate Comasco: il Comune modifica la viabilità nella frazione di Somaino.

Senso unico: la scelta dell’Amministrazione comunale

Dopo mesi di valutazioni e anche confronto con i residenti, l’Amministrazione comunale introduce la nuova viabilità in via Della Scaletta. Da oggi, martedì 28 gennaio 2020, in vigore il senso unico a scendere verso Olgiate Comasco. Posata la segnaletica e firmata l’ordinanza che definisce motivazioni e dettagli della modifica alla viabilità.

Ecco come cambia la viabilità

Il comandante Mario Fioravanti, nell’ordinanza, puntualizza la situazione: la strada è priva di marciapiedi, sia a raso che in quota, inoltre è sprovvista di banchine e di piazzole laterali atte a permettere il transito veicolare nei due sensi marcia; presenza di passi carrabili senza soluzione di continuità; in alcuni tratti via Della Scaletta non è rettilinea e con forti pendenze; quindi, non esistendo i parametri di sicurezza per la circolazione dei veicoli in entrambi i sensi

marcia, in via Della Scaletta, dall’intersezione con il civico 35/A al civico 45, è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia in via delle Fontane (libero accesso al civico 54) ; per chi proviene da via Del Costone è istituito l’obbligo di svolta a destra.