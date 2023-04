Sentiero di Calocero, smottamento per il maltempo: arriva l'ordinanza di chiusura.

Il maltempo aveva già provocato nella serata di giovedì, 20 aprile 2023, una frana lungo la vecchia strada che congiunge Proserpio con Castelmarte. Si è infatti verificato lo smottamento del muro a secco di una proprietà di via Diaz e i sassi si sono riversati lungo la strada, impedendone così l’uso sia pedonale che veicolare. Episodio che aveva costretto le due Amministrazione a impedire il transito fino alla messa in sicurezza.

Lo stesso ha dovuto fare questa mattina, sabato 22 aprile 2023, il sindaco di Caslino d'Erba per via di uno smottamento che ha interessato il sentiero pedonale di San Calocero, che congiunge via Battisti al santuario di San Calocero. Anche in questo caso la caduta di materiale sul sentiero e la presenza di massi pericolanti hanno indotto l'Amministrazione alla chiusura al transito pedonale fino al ripristino dei luoghi.