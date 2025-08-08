Senza corrente in centro, chiusa via San Gerardo e semafori spenti

Il problema

Strada sbarrata, proteste tra i commercianti per il mancato avviso, disagi per il trasporto pubblico.

L’interruzione dell’energia elettrica era prevista per un intervento in via Manzoni a Olgiate Comasco e sta interessando parecchie strade e causando disagi alla viabilità.

Interruzione annunciata dalle 8.30 fino alle 13.30, in realtà la corrente è stata tolta poco prima delle 9. A sorpresa, però, in tilt anche i semafori sulla statale all’intersezione con via San Gerardo. Senza corrente parecchi numeri civici nelle vie San Gerardo, Manzoni, Volpi Caimi, Mazzini, Vittorio Emanuele,

Chiusa la strada, ma nessuno ha avvisato il servizio di trasporto pubblico

Come spiega il vicecomandante della Polizia locale, Stefano Giampaolo, il fatto che i semafori siano spenti ha motivato la chiusura di via San Gerardo, per evitare l’uscita dei veicoli sulla statale. Due pattuglie della Polizia locale sono impegnate a regolare il traffico. Problema nel problema: nessuno ha avvisato il servizio di trasporto pubblico e il pullman di linea, arrivato all’intersezione tra via Dan Gerardo e via Luraschi ha trovato la strada bloccata. Dopo qualche minuto di attesa, l’autista ha fatto inversione cercando un percorso alternativo.

Lavori in corso

Secondo l’avviso diffuso nei giorni da E-distribuzione, Unità territoriale di Como, i lavori dovrebbero concludersi alle 13.30 ma l’auspicio dei residenti e dei commercianti della zona rimasta senza corrente elettrica è quello di vedere anticipata la conclusione dell’intervento.