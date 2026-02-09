Sequestrata auto senza assicurazione e con targa smarrita

Intensificata la campagna di controlli sul territorio provinciale ad opera dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como che nel fine settimana appena trascorso ha disposto l’impiego di 42 pattuglie e di complessivi 101 militari nell’ambito delle attività di controllo del territorio e contrasto all’illegalità economico-finanziaria nella provincia lariana.

L’obiettivo

Lo scopo è, come sempre, quello di prevenire e contrastare tutte le manifestazioni illecite di carattere economico e finanziario in grado di turbare il libero svolgimento delle attività d’impresa sane nonché di garantire – in concorso con le altre forze di polizia – la sicurezza dei cittadini. All’esito delle attività di servizio sono stati controllati 230 veicoli, 303 persone e 14 esercizi commerciali nell’olgiatese e nell’erbese, elevando un verbale per lavoro nero in Cabiate e 3 verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi telematici in Cantù, Mariano Comense e Cabiate .In tale quadro, nei giorni scorsi, una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo Como, in servizio di pubblica utilità “117”, sottoponeva a controllo stradale, in Como, un’autovettura con targa prova con all’interno quattro soggetti di nazionalità italiana, di cui 2 minorenni. A seguito delle ordinarie operazioni di controllo dei documenti di circolazione, i militari rilevavano che il veicolo era sprovvisto di libretto di circolazione e di copertura assicurativa. La targa prova, a seguito di successivi riscontri effettuati tramite Sala Operativa e le banche dati in uso al Corpo, risultava oggetto di denuncia di smarrimento. Sulla scorta della irregolarità riscontrate, i finanzieri procedevano al sequestro finalizzato alla confisca del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 193 co. 2 del Codice della Strada e deferivano all’Autorità Giudiziaria il conducente del veicolo per il reato di ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., con contestuale sequestro della targa prova. Al termine del servizio giungevano sul posto, preallertati nell’immediatezza del controllo dai militari, i genitori dei due minorenni ai quali venivano affidati i ragazzi.