Sequestrata villa di un affiliato alla 'Ndrangheta

La Polizia di Stato di Como e la Guardia di Finanza di Como, giovedì mattina, hanno dato esecuzione - ai sensi della normativa antimafia - ad un decreto di sequestro (finalizzato alla successiva confisca), emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano di una villa a Cermenate di proprietà di un uomo legato alla 'Ndrangheta

L'intervento

La proposta di sequestro a firma del Questore di Como, accolta dal Tribunale, ha riguardato un 46enne di origine calabrese residente nel Comasco, già noto alla cronaca giudiziaria per reati contro la persona, detenzione di armi, associazione a delinquere di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività d’indagine scaturisce da una puntuale mappatura del territorio comasco riguardante i soggetti appartenenti o contigui alla criminalità organizzata ed ha consentito di ricostruire sia la pericolosità sociale qualificata del 46enne sia l’assoluta sproporzione fra il patrimonio detenuto e i redditi dichiarati al Fisco.

Gli investigatori della Divisione Anticrimine lariana hanno ricostruito l’excursus criminale del pluripregiudicato, che dalla fine degli anni 90 si è reso responsabile di reati in materia di stupefacenti e, nel 2008 è stato condannato a 20 anni di reclusione per omicidio.

Da ultimo, come emerso nell’operazione “Ossessione” della DDA di Catanzaro, l’uomo è risultato parte attiva in un ingente traffico di sostanze stupefacenti, perpetrato approfittando di permessi all’esterno del carcere per svolgere attività lavorativa. Nell’ambito di tale indagine, i finanzieri di Erba, a seguito di una perquisizione di iniziativa con l’ausilio di un’unità cinofila, hanno rinvenuto, all’interno dei locali aziendali dove il 46enne stava svolgendo attività lavorativa, un ingente quantitativo di cocaina e hashish nella sua disponibilità.

Gli approfondimenti della GdF

I militari della Compagnia GdF di Erba, inoltre, hanno eseguito mirati accertamenti patrimoniali condotti sulle sue disponibilità economiche e finanziarie e dei suoi familiari che hanno consentito di rilevare la sproporzione fra il patrimonio detenuto e i redditi dichiarati al Fisco. In particolare, dagli approfondimenti dei movimenti bancari della società per la quale il 46enne e i suoi familiari risultavano ufficialmente assunti quali lavoratori dipendenti, è emerso che la stessa era gestita occultamente dall’uomo, il quale ha distratto ingenti somme di

denaro utilizzate per l’acquisto di un immobile del valore nominale di circa 330.000, fittiziamente intestato a suo figlio, appena maggiorenne.

All’esito del complesso iter, personale della Questura di Como e della Guardia di Finanza di Como hanno proceduto al sequestro e all'assegnazione di un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di una villa di pregio sita nel comune di Cermenate.